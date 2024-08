Milan, Bennacer torna in gruppo: il punto sul suo futuro | CM.IT

Il giocatore algerino è tornato ad allenarsi in gruppo con il resto della squadra a Milan. Il suo futuro continua però a restare in bilico

Il futuro di Ismael Bennacer continua ad essere in bilico. Il centrocampista algerino è in attesa di novità dall’Arabia Saudita per lasciare il Milan già in questa sessione di calciomercato, ma al momento nessuna offerta ha soddisfatto il Diavolo.

Ieri, la sua assenza dagli allenamenti, aveva fatto pensare che il suo addio fosse davvero vicino, ma il tanto atteso affondo da parte dei club della Saudi Pro League non è arrivato. Il Milan valuta Bennacer 40 milioni di euro, ma potrebbe farlo partire anche per qualcosa meno. Ad oggi però nessuno si è avvicinato a tale prezzo e non si può escludere una sua permanenza in rossonero. Va ricordato, però, che il calciomercato in Arabia Saudita chiude fra più di un mese, il prossimo 6 ottobre. Il tempo per una cessione ci sarebbe pure, ma in quel caso il Milan, per sostituirlo, potrebbe ‘pescare’ solo dagli svincolati. Un rischio troppo grosso che il Diavolo non vorrebbe correre, anche se al momento tra i giocatori senza contratto c’è quel Rabiot, per il quale il Milan si è spinto ad offrire un contratto da oltre 5 milioni di euro netti a stagione, più bonus.

Calciomercato Milan, Bennacer in gruppo

La situazione Ismael Bennacer va dunque monitorata con attenzione. Se l’algerino dovesse essere ceduto in queste ore, il Milan potrebbe, chiaramente, affondare per Kone, che ha già detto sì al Diavolo, ma che piace tantissimo anche alla Roma.

Al momento, però, la cessione di Bennacer non appare così vicina. L’ex Empoli, come appreso dalla redazione, è tornato ad allenarsi in gruppo. Oggi, dunque, c’è un po’ più di rossonero nei pensieri dell’algerino