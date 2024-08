Attesa per Bennacer: tra Kone e Rabiot, il Milan cambia pelle a centrocampo | CM.IT

Le ultime sul futuro di Ismael Bennacer e i possibili cambiamenti a centrocampo del Milan: ecco la situazione a poche ore dalla fine del mercato

Un po’ a sorpresa il Milan è diventato protagonista di questo finale di calciomercato. I rossoneri stanno provando a chiudere con la Roma, lo scambio Tammy Abraham-Alexis Saelemaekers, ma allo stesso tempo sono in attesa di novità per Ismael Bennacer.

Ormai, d’altronde, è sempre più chiaro che il centrocampista algerino sia destinato a fare le valigie. Come svelato a marzo su Calciomercato.it, la destinazione è l’Arabia Saudita. Un mondo che il giocatore è pronto ad abbracciare, ma serve l’offerta giusta che fino a questo momento non è arrivata. Nelle ultime ore però sta emergendo l’interesse da parte dell’Al-Qadisiyah, pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro di stipendio per il giocatore. Il Diavolo si aspetterebbe una proposta da 40 milioni di euro, ma se l’affare dovesse entrare nel vivo, è probabile che si possa chiudere a qualcosa meno. La situazione Ismael Bennacer rischia, infatti, di diventare di difficile gestione. L’algerino – distratto dai rumors di calciomercato – oggi non si è allenato con il resto della squadra. Il problema, se non dovesse essere venduto subito, potrebbe protrarsi visto che il mercato in Arabia Saudita chiude addirittura il 6 ottobre. L’addio dell’ex Empoli potrebbe così arrivare anche dopo il 30 agosto. Un’ipotesi questa, che al Milan vogliono scongiurare così da avere il sostituto fin da subito.

Calciomercato Milan: sì di Kone, ma Rabiot è ancora una possibilitÃ

E’ evidente che se il Milan riuscisse a piazzare Ismael Bennacer in Arabia Saudita, in queste ore, avrebbe la possibilità di chiudere per Kone, che ha già detto sì al Diavolo e che ha salutato il Borussia Moenchengladbach.

Serve una proposta sui 15-20 milioni di euro per acquistarlo e portarlo in Italia, ma il giocatore piace anche alla Roma, che con i soldi incassati proprio dal Diavolo, con l’affare Abraham-Saelemaekers, potrebbe anticipare Furlani e Ibra.

Ma c’è un’altra ipotesi non ancora svanita del tutto, quel Rabiot, per il quale il Milan ha lavorato a metà giugno. Il francese ha un’offerta da parte del Diavolo di 5 milioni di euro più bonus ed è ancora libero. E potrebbe esserlo anche dopo il 30 agosto, un fattore questo da non sottovalutare se il ‘caso’ Bennacer dovesse protrarsi.