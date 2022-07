DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e trattative del 13 luglio

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 13 luglio: i movimenti principali in Italia e non solo

Altra giornata importante per il calciomercato, i movimenti si intensificano con tutte le squadre a caccia di rinforzi, ma che devono valutare anche cessioni di spessore per finanziare le prossime operazioni.

Si infiamma soprattutto il mercato dei difensori. Sempre in piedi la pista de Ligt al Bayern, Koulibaly lascerà il Napoli direzione Chelsea entro 48 ore, mentre l’Inter attende il rilancio del Psg per Skriniar. Situazione di stallo per Dybala, per il quale si attendono novità a stretto giro di posta.

LIVE in aggiornamento

9.40 – Dopo Koulibaly: il Napoli pensa anche a de Vrij

9.10 – CM.IT: Brunori può restare al Palermo, si può chiudere con la Juventus tra i 3,5 e i 4 milioni più bonus.

9.00 – Per de Ligt al Bayern, manca l’affondo definitivo dei bavaresi: la cessione di Lewandowski finanzierà il colpo dalla Juventus.