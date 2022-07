Calciomercato Inter, non solo Skriniar in lista partenze: può dire addio anche de Vrij, la nuova pista in Serie A

Il mercato dell’Inter, dopo una fase piuttosto scoppiettante che ha visto arrivare in nerazzurro cinque nuovi acquisti, vive adesso un rallentamento. Dovendo passare, necessariamente, attraverso alcune cessioni, per monetizzare e fare spazio in rosa.

Il primo indiziato a partire, e il giocatore che maggiormente potrebbe garantire un incasso notevole, è Milan Skriniar, per il quale si attende di trovare la quadra economica con il Psg. La sensazione è che nel momento in cui i francesi arriveranno intorno a quota 70 milioni di euro, si possa chiudere. I contatti per lo slovacco proseguono, ma potrebbe non essere l’unico a lasciare in retroguardia. C’è in bilico anche il futuro di Stefan de Vrij, in scadenza di contratto a giugno 2023. Il rinnovo per l’olandese appare lontano e, di fronte a un’offerta congrua, potrebbe partire. In questo senso, spunta una pista in Serie A da monitorare con attenzione.

Inter, de Vrij nel mirino del Napoli per il dopo Koulibaly

Il Napoli, che entro le prossime 48 ore saluterà Koulibaly destinato al Chelsea, ci starebbe pensando. Lo riferisce il giornalista Paolo Bargiggia, secondo cui anche de Vrij sarebbe tra i papabili per raccogliere l’eredità del senegalese, oltre ad Acerbi e al coreano Kim. La valutazione del cartellino di de Vrij è stimabile tra i 15 e i 20 milioni di euro (plusvalenza pura per l’Inter), ma per gli azzurri la difficoltà sarebbe legata all’ingaggio dell’olandese, che attualmente a Milano percepisce 3,8 milioni a stagione, una cifra al limite con il tetto ingaggi fissato da De Laurentiis.