Il futuro di Kalidou Koulibaly è entrato nelle ore decisive: i dettagli sul passaggio del senegalese al Chelsea

È Kalidou Koulibaly il nome più caldo del mercato italiano ed europeo. Il difensore del Napoli tiene tutti col fiato sospeso da diverse settimane, con un rinnovo in ballo che però non vedrà mai la firma del senegalese. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato nella maxi-offerta del club azzurro da 6 milioni a stagione in cantiere, confermata poi anche dallo stesso Giuntoli.

Sul tavolo di Koulibaly, però, in queste ore sono finite davvero tante proposte da parte di società di primo livello, a partire dalla Juventus, oltre a Barcellona, PSG e Chelsea. Già oggi su Calciomercato.it abbiamo rivelato l’ultimo rilancio di Agnelli e Cherubini per il centrale senegalese, che però ha rifiutato dando spazio al Chelsea di balzare nettamente in pole e avvicinarsi a lui sensibilmente. L’offerta dei Blues è da 40 milioni di euro e la chiusura può arrivare entro le prossime 48 ore. L’agente di Koulibaly, Fali Ramadani, si trova a Londra già da due giorni, l’affare si sta dirigendo in maniera spedita verso la chiusura. Il difensore era atteso stanotte in ritiro a Dimaro, ma non arriverà, adesso come nelle prossime ore.