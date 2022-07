La Juventus ha migliorato la propria offerta, ma Koulibaly ha detto no. Il futuro del difensore del Napoli potrebbe essere in Premier League

Novità importantissime su Kalidou Koulibaly. In brevissimo tempo il Napoli è chiamato a sciogliere le riserva su quello che è a tutti gli effetti uno dei pilastri della squadra di Spalletti.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, nelle ultime ore quattro club hanno continuato a spingere sull’acceleratore per il classe ’91: parliamo di Chelsea, Barcellona, Paris Saint-Germain e, naturalmente, della Juventus che lo ha messo in cima alla lista per il post de Ligt.

I bianconeri hanno fatto un estremo tentativo alzando ulteriormente l’offerta, ma Koulibaly ha detto no. Allo stato attuale il Chelsea è in netto vantaggio: Koulibaly, insieme ad Aké, è da tempo in cima ai desideri dei ‘Blues’. Il club di Todd Boehly offre al Napoli 40 milioni di euro.

Le prossime saranno ore decisive, con il classe ’91 che potrebbe dire sì alla proposta del club inglese, anche se sul tavolo ci sono sempre quelle di Barça e PSG. Anche loro hanno rilanciato, migliorando la propria offerta. Solo nelle ultime ore, come appreso ulteriormente da CM.IT, il Napoli ha invece offerto quei 6 milioni per il rinnovo menzionati da Giuntoli sabato scorso nella prima conferenza stampa della stagione. Il rilancio azzurro, però, potrebbe essere arrivato troppo tardi.