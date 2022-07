CM.IT | La Juve pensa al post de Ligt: contatti preliminari per Pau Torres

Matthijs de Ligt, dopo gli incontri di ieri, si avvicina al Bayern Monaco. Tra i tanti nomi per la sua sostituzione alla Juve, spunta Pau Torres

In casa Juventus, dopo gli arrivi di Angel Di Maria, presentato ieri, e Paul Pogba, oggi alle 15 parlerà in conferenza stampa, a parametro zero, si concentra anche sulle operazioni in uscita.

Quella principale riguarda Matthijs de Ligt. Il difensore centrale olandese appare, ormai, destinato a lasciare la società bianconera dopo tre stagioni e la destinazione preferita resta il Bayern Monaco. Tra l’entourage del calciatore e i bavaresi c’è già un principio d’accordo per un contratto pluriennale da 10 milioni di euro netti più bonus, mentre la missione del direttore sportivo teutonico, Hasan Salihamidzic, a Torino di ieri non ha portato alla fumata bianca.

La prima proposta da 60 milioni di euro, più 10 milioni di bonus, è stata rispedita al mittente: la Juventus continua a chiedere una cifra compresa tra gli 80 e i 90 milioni di euro per l’ex capitano dell’Ajax, in scadenza nel giugno del 2024. Dunque, si attende un rilancio da parte del Bayern, ma la volontà di tutte le parti in causa appare quella di arrivare alla quadratura del cerchio in un tempo breve, ma non brevissimo. In ogni caso, gli uomini mercato bianconeri si stanno già muovendo per trovare un degno sostituto.

Juventus, chieste informazioni per Pau Torres: i dettagli

Oltre ai soliti noti, Kalidou Koulibaly del Napoli e Gleison Bremer del Torino, ecco spuntare un nome molto interessante: Pau Torres. Un giocatore che dalle parti dell’Allianz Stadium conosco molto bene per essere andato in gol nel 3-0 del Villarreal al ritorno degli ottavi di finale di Champions League della scorsa stagione. Adesso, secondo le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, la Juventus ha chiesto informazioni sui costi dell’eventuale operazione Pau Torres.

Centrale mancino di 25 anni della Nazionale spagnola, il calciatore è legato al ‘Submarino Amarillo’ da un contratto valido fino al 2024 e al cui interno è presente una clausola rescissoria pari a 65 milioni di euro. Una cifra decisamente importante, ma col club spagnolo che appare disposto a trattare sul prezzo, a prescindere dalla clausola. Per ora, è bene dirlo, non sono stati mossi passi concreti, ma si è trattato solo di conversazioni preliminari. Che, in ogni caso, testimoniano l’interesse della Juventus. Vi terremo aggiornati, se ci saranno novità su questo fronte.