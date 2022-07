Giorni decisivi per il futuro di Matthijs de Ligt. Il difensore olandese è sempre più vicino all’addio alla Juventus: ecco le ultime di Calciomercato.it

Matthijs de Ligt a grandi passi verso l’addio alla Juventus. La sfida Bayern-Chelsea prosegue senza sosta, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it il futuro dell’olandese si deciderà al massimo entro le prossime 72 ore.

Stando a quanto appreso ulteriormente da CM.IT, de Ligt ha messo il Bayern in cima alla sue preferenze, questo perché con i bavaresi ha da tempo un grande feeling. La società teutonica è disposta ad arrivare anche a 100 milioni di euro per accontentare in toto la Juve, che ne chiede almeno 80 per il cartellino del suo numero 4.

De Ligt preferisce il Bayern, ma non ha certo chiuso le porte al Chelsea. I ‘Blues’ hanno fretta di chiudere la questione difensore. L’obiettivo di partenza era avere il classe ’99 per l’inizio del ritiro. Il club di Todd Boehly è, nel caso, pronto ad andare su altri nomi per rinforzare la zona centrale del proprio reparto arretrato. L’intenzione è prenderne due, con Aké del Manchester City in cima alla lista. Piace molto pure Koulibaly, che Cherubini e soci stan provando a strappare al Napoli (De Laurentiis vuole però blindare il senegalese) proprio per rimpiazzare de Ligt.