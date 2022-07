CM.IT | Lewandowski-Barcellona: attesa per l’offerta da 50 milioni

I prossimi potrebbero essere giorni decisivi per il futuro di Robert Lewandowski. Il bomber del Bayern vuole trasferirsi al Barcellona

Ieri l’incontro con la dirigenza, stamane il primo allenamento con i compagni che fra qualche giorno potrebbero diventare ex. Questo perché, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, a breve il Barcellona dovrebbe presentare l’ennesima offerta per Lewandowski. Stavolta, però, quella giusta: da 50 milioni di euro bonus esclusi.

I 50 milioni sono la cifra che fin dall’inizio il club bavarese ha fissato per il cartellino del centravanti polacco, nel mirino anche di Chelsea e Paris Saint-Germain ma che da tempo ha un accordo totale con il Barça. E solo lì vuole andare. Questa proposta dei blaugrana del presidente Laporta, impegnatosi in prima persona con lo stesso Lewandoeski, è attesa entro la fine di questa settimana, già entro sabato quando il Bayern (che ha respinto anche l’ultima proposta da 45 più bonus) ha in agenda la presentazione della squadra prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti fissata a lunedì 18. Parte dell’incasso per Lewandowski, il Bayern potrebbe utilizzarlo per de Ligt, alzando la prima offerta presentata alla Juventus da 60 milioni più 10 di bonus.