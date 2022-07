Laporta ufficializza il ritorno all’assalto del Barcellona al cartellino di Lewandowski. Fin qui il Bayern ha fatto muro, ma sottotraccia i bavaresi lavorano per la successione del polacco

Il Barcellona è tornato alla carica per Lewandowski. Lo ha annunciato il presidente blaugrana Laporta durante la presentazione di Christensen: “Abbiamo fatto un’offerta per lui e stiamo aspettando la risposta, vedremo se sarà positiva. Intanto voglio dire che apprezzo lo sforzo che sta facendo il giocatore per venire qui”.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, la nuova proposta del Barcellona per il centravanti polacco è di circa 45 milioni più bonus, con pagamento in due rate. Vediamo cosa dirà il Bayern – in trattativa con la Juventus per de Ligt – che parte da una valutazione di circa 50 milioni bonus esclusi per il cartellino del 33enne.

Tra i tedeschi e Lewandowski è in atto un vero e proprio braccio di ferro, con il classe ’88 che ha intenzione di non indossare più la maglia dei bavaresi. Tanto che potrebbe davvero non presentarsi al ritiro che scatterà il 20 luglio negli Stati Uniti. Ma quattro giorni prima ci sarà il raduno, con le foto ufficiali di rito. La rottura tra le parti appare insanabile e quindi è davvero difficile pensare che possa proseguire il matrimonio con Lewandowski.

All’interno del Bayern, come appreso da CM.IT, è emersa una spaccatura proprio su questo, c’è chi preme per lasciarlo partire e chi sostiene invece che non si debba mollare di un centimetro, tenendo alto il muro. Va comunque detto che la dirigenza, più o meno sottotraccia, è al lavoro per il successore. Jorge Mendes ha offerto Cristiano Ronaldo (ieri Kahn ha chiuso le porte al portoghese), ma il nome che gira in maniera insistente negli uffici del club bavarese è quello di Jonathan David del Lille, nel recente passato sul taccuino di Inter e Milan.