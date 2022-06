Lewandowski insiste per trasferirsi al Barcellona. Rottura col Bayern, che intanto ha respinto l’ultima offerta dei blaugrana. Chelsea sullo sfondo

Il Bayern fa ancora muro per Lewandowski. I bavaresi hanno respinto la nuova offerta del Barcellona, 40 milioni più bonus, che aveva anticipato Calciomercato.it.

Le informazioni in possesso di CM.IT confermano quanto già scritto dalla ‘Bild’, ovvero che il Bayern pretende almeno 50 milioni di euro bonus esclusi per il cartellino del centravanti polacco, col quale da tempo è scontro totale. Ora vedremo se il Barcellona farà un altro ‘sforzo’, un ulteriore rilancio per prendersi il cartellino del 33enne che ‘sogna’ anche Tuchel per l’attacco del suo Chelsea.

Calciomercato Bayern, non solo Barcellona per Lewandowski: Tuchel spinge per averlo al Chelsea

Costi quel che costi, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it il tecnico tedesco è in pressing sulla nuova proprietà dei londinesi per farsi regalare Lewandowski, sulla lista della spesa pure del Psg, ma che ad oggi aspetta a ambisce a giocare solo e soltanto per il Barca.