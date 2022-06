CM.IT | Mane accelera Lewandowski-Barcellona: arriva l’offerta ufficiale

Lewandowski ha già un accordo di massima con il Barcellona. La posizione del Bayern, che oggi ha chiuso per Mane, si è ammorbidita dopo schermaglie delle ultime settimane

Il Bayern Monaco ha piazzato il grande colpo. Sadio Mane, strappato al Liverpool per 41 milioni di euro compresi 9 di bonus. Con il 30enne senegalese, in scadenza a giugno 2023 coi ‘Reds’, accordo su base triennale (con possibile opzione di un altro anno) sui 10 milioni di euro netti più bonus. Questa operazione può dare una accelerata all’uscita di Lewandowski, in direzione Barcellona col quale il centravanti polacco ha da tempo un’intesa.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, all’inizio della prossima settimana il Barcellona ripartirà all’assalto con una proposta ufficiale da 40 milioni di euro più bonus. Basterà per il sì dei bavaresi? Stando a quanto appreso ulteriormente da CM.IT, le cifre che i blaugrana metteranno sul piatto per il 33enne di Varsavia (pure lui in scadenza fra un anno) potrebbero ‘bastare’ per l’ok, ma questo poi lo vedremo effettivamente la settimana che verrà.

Dopo le schermaglie, per usare un eufemismo, delle ultime settimane, la ‘posizione’ del Bayern in merito alla cessione di Lewandowski si è ammorbidita. In sintesi, il classe ’88 può salutare con l’offerta giusta. Poi si penserà all’erede, per ora circolano tanti nomi ma probabilmente nella loro testa quello ‘giusto’ c’è già.