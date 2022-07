Un calciatore è pronto a lasciare nuovamente la Serie A. Ha già l’accordo con Gennaro Gattuso per il trasferimento

Ci sono calciatori che lasciano il segno, altri deludono, altri ancora sorprendono. Lucas Torreira è uno che in Italia si è fatto sentire, prima con la Sampdoria e nell’ultima stagione con la Fiorentina.

Il mediano ha fatto decisamente bene con la maglia viola, stupendo non solo per la consueta grinta e le geometrie in impostazione, ma anche per qualche gol pesante. Dobbiamo parlare usando il passato, perché il futuro del calciatore non sarà di nuovo in Toscana. Con reciproca delusione, come vi abbiamo raccontato, è saltato l’accordo con l’entourage del mediano per il riscatto. E questo ha aperto diverse porte per il futuro, ma alla fine la destinazione non sarà in Italia.

Torreira lascia la Serie A: “Accordo con il Valencia e Gattuso”

La Serie A perde, dunque, un calciatore che comunque ha mostrato grandi qualità, e questo è comunque un peccato. Ad aggiornare, a ‘Sport890’, sulla situazione del ragazzo è stato direttamente l’agente, Pablo Betancur: “Abbiamo un pre-accordo con Gattuso per far giocare Torreira a Valencia. Oggi c’è stato un incontro importante su questo tema. Il tecnico dell’Arsenal Arteta vuole averlo in pre-season, non voglio sbarazzarsi di lui”.