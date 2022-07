La Lazio avrà presto il suo nuovo portiere: è ormai in via di definizione la trattativa che porterà Maximiano nella Capitale. Le cifre e i tempi per la fumata bianca

La Lazio è pronta a chiudere una trattativa essenziale per Maurizio Sarri e per iniziare a preparare al meglio la prossima stagione.

Luis Maximiano per i biancocelesti era un’esigenza, un tassello fondamentale e che non poteva più essere rimandato, visti gli addii in contemporanea sia di Strakosha che di Reina. E possiamo usare il verbo al passato, dato che, secondo quanto risulta a Calciomercato.it, la trattativa per l’estremo difensore del Granada è ormai in via di definizione. Vi avevamo riportato nella giornata di ieri di una riunione decisiva per Maximiano: una trattativa serrata che ormai è arrivata ai passaggi conclusivi.

Maximiano alla Lazio: le cifre e i tempi per l’arrivo in Italia

Solo gli ultimi dettagli, dunque, e poi il portiere si vestirà di biancoceleste. Arriverà a titolo definitivo per 10 milioni di euro e firmerà un contratto fino al 2027. Maximiano è già atteso in Italia nelle prossime ore: potrebbe arrivare domani o comunque nei primi giorni della prossima settimana. Insomma, la fumata bianca è ormai vicinissima: la Lazio ha il suo nuovo portiere.