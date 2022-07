Maurizio Sarri è in attesa di abbracciare il nuovo portiere della Lazio, mentre il club lavora con il Granada per concludere positivamente l’affare Maximiano. Tutti i dettagli e le ultime

La priorità di casa Lazio resta quella di tesserare quanto prima un nuovo portiere dopo gli addii sia di Strakosha che di Pepe Reina. Una casella vuota e soprattutto molto importante che Lotito vuole occupare quanto prima, per regalare a Maurizio Sarri il prossimo estremo difensore dopo l’ultima travagliata stagione tra errori ed alternanza. Gli uomini mercato del club capitolino sono al lavoro da tempo per cercare di colmare questa lacuna con Luis Maximiano, portiere del Granada, retrocesso nella seconda divisione spagnola con i biancorossi, per il quale si va avanti con una trattativa ad oltranza.

La trattativa, riportano nuove indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, per il portiere classe 1999 tra Lazio e Granada procede sulla via di un prestito con obbligo di riscatto a cifre leggermente inferiori rispetto alle richieste degli spagnoli (10 milioni di euro) con annessa percentuale per la futura rivendita del calciatore. Per il buon esito dell’affare non mancheranno contatti costanti tra le parti in questo weekend: oggi la riunione decisiva per il destino di Maximiano.