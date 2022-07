Il portiere portoghese del Granada, Maximiano, si avvicina a grandi passi alla Lazio

Maurizio Sarri sta lavorando in ritiro senza portieri, dopo la scadenza del contratto di Strakosha e la rescissione di Pepe Reina.

Gli uomini mercato della Lazio sono al lavoro per cercare di colmare questa importante lacuna nel più breve tempo possibile. Dopo vari sondaggi, l’obiettivo numero uno è diventato Luis Maximiano, portiere del Granada, retrocesso in Segunda Division al termine della stagione scorsa. Come vi raccontiamo da giorni, i contatti sono costanti e, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, sono proseguiti anche nelle scorse ore.

Il club spagnolo è sceso a 10 milioni di euro come richiesta per il cartellino del calciatore, la società di Lotito lavora per abbassare ancora questa richiesta. E si continua a trattare sulla formula: titolo definitivo o in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Domani previsti nuovi aggiornamenti tra le parti, si attendono notizie importanti. E Sarri resta in attesa.