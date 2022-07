Nuovo bomber per la Salernitana: colpo ad effetto dalla Liga

Morgan De Sanctis è al lavoro per consegnare un nuovo bomber a Davide Nicola: Salernitana pronta a pescare dalla Liga

Dopo la grandiosa salvezza della scorsa stagione, la società campana è al lavoro per consegnare a Davide Nicola una rosa per ripetere l’impresa: il prossimo colpo potrebbe essere il bomber.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Morgan De Sanctis starebbe lavorando ad un colpo ad effetto per l’attacco della Salernitana. Si tratterebbe di Boulaye Dia, classe ’96 in forze al Villarreal: per il senegalese i campani starebbero mettendo in piedi un prestito con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni di euro. Il nuovo bomber di Nicola potrebbe arrivare dal ‘Submarino Amarillo’.