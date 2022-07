Calciomercato, Bernardeschi ha firmato: annuncio imminente

Bernardeschi infiamma il calciomercato: è pronto ad una nuova avventura dopo essersi svincolato dalla Juventus. Firma sul contratto e annuncio imminente

La MLS negli ultimi anni ha sensibilmente aumentato la cifra tecnica del proprio campionato, iniziando ad attirare diversi calciatori provenienti dall’Europa. Da Ibrahimovic al precursore Beckham passando per il Chicharito Hernandez, Rooney, Pirlo, Lampard e Gerrard.

Tanti grandi campioni che recentemente hanno fatto un’apparizione nel torneo americano, che questa estate ha potuto già abbracciare Lorenzo Insigne e Mimmo Criscito in quel di Toronto, mentre a Los Angeles sono sbarcati big come Chiellini e Gareth Bale. Proprio Toronto sarà la prossima meta anche di Federico Bernardeschi, esterno offensivo classe 1994 che ha lasciato la Juventus per fine contratto nelle scorse settimane.

L’ormai ex bianconero, come evidenziato dal profilo Twitter ‘Will Forbes’ ha già firmato con il club canadese, motivo per cui c’è da aspettarsi presto anche un annuncio ufficiale. Per Bernardeschi 183 presenze con la maglia della Juve condite da 12 gol e 24 assist il tutto con tre Scudetti, due trionfi in Coppa Italia e altrettanti in Supercoppa Italiana.

Calciomercato, Bernardeschi lascia la Serie A: pronto ad una nuova avventura

Seguirà quindi il sogno americano Federico Bernardeschi, pronto a rilanciarsi in MLS, campionato in grande espansione e crescita sotto ogni punto di vista, come testimoniato dai tanti campioni che in questi anni stanno abbracciando l’idea di finire nel mercato a stelle e strisce. Trionfale l’accoglienza a Toronto di Insigne, che dopo una manciata di giorni ha potuto anche abbracciare l’amico Domenico Criscito al termine della sua storia col Genoa.

Ora sarà la volta di Bernardeschi che a 28 anni prende già la decisione drastica di lasciare l’Europa per proseguire la propria carriera oltre oceano. Un nuovo calcio lo attende.