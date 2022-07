CM.IT | Oggi Koulibaly parte per Londra: i dettagli dell’affare col Chelsea

Koulibaly lascia il Napoli e la Serie A dopo otto anni. Ci ha provato la Juventus, ma il difensore ha detto no accettando la proposta del Chelsea

Dopo otto anni Kalidou Koulibaly dice addio al Napoli e alla Serie A. Accordo totale col Chelsea, si aspettano adesso le firme della società azzurra per completare in maniera definitiva l’operazione. Comunque oggi il difensore senegalese volerà a Londra dove è atteso per visite mediche e firma su un contratto da circa 10 milioni di sterline a stagione.

Ci ha provato la Juventus in ottica eredità de Ligt con una proposta importante, ma il classe ’91 ha detto no preferendo, anche per via del forte legame con il Napoli e i suoi tifosi, traslocare in quel di Londra. Nelle casse del club presieduto da Aurelio De Laurentiis, il quale ha fatto un tentativo (tardivo) per il rinnovo mettendo sul piatto 6 milioni netti per i prossimi cinque anni, finiranno 40 milioni di euro bonus inclusi. Oltre che i bianconeri, i ‘Blues’ hanno battuto la concorrenza di Barcellona e PSG.