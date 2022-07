Paulo Dybala torna a parlare dopo l’addio alla Juventus: il futuro dell’argentino è ancora tutto da scrivere

Tutti lo vogliono, nessuno lo prende. Continua la ‘telenovela’ legata al futuro di Paulo Dybala, ancora svincolato dopo l’addio alla Juventus.

Come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter è al momento frenata dalle cessioni, ma ancora in corsa per la ‘Joya’. Stanno salendo le quotazioni della Roma di Mourinho, mentre più defilate sullo sfondo ci sono Napoli e Milan. Il numero 10 argentino non ha ancora deciso il suo futuro e nel frattempo, alla stampa americana, parla così: “Sono arrivato a Torino in giovane età e ho imparato molte cose. Ho imparato a vincere in una squadra così importante, che era già consolidata e ha continuato ad esserlo anche negli anni successivi”.

Calciomercato, Dybala rompe il silenzio

L’ex bianconero continua ad allenarsi in attesa di definire il suo futuro. “Sette anni alla Juventus sono molti, non è facile stare lì per tanto tempo e la verità è che sono contento dell’esperienza. – ha dichiarato durante l’intervista – Sono contento per quello che la Juve mi ha dato, per i giocatori con cui ho giocato, per la gente con cui ho vissuto. A Torino ho conosciuto calciatori incredibili e mi è stata data così anche la possibilità di giocare nella Nazionale argentina. Per la mia vita e per la mia carriera calcistica è stato un passo molto importante e sarà sempre nel mio cuore”. Dopo il doloroso addio alla Juve, la ‘Joya’ è ora chiamata a voltare pagina e scegliere la sua prossima avventura.