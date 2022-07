La Roma continua a sognare l’arrivo di Paulo Dybala e accelera con una nuova offerta all’argentino: l’Inter si allontana

Il futuro di Paulo Dybala continua a essere un vero e proprio caso. Dopo 13 giorni dal termine del contratto con la Juventus la ‘Joya’ ancora non ha trovato una nuova squadra. L’argentino è conteso da diverse squadre di Serie A e non solo, ma ancora non ha siglato l’accordo con nessuna società.

Inter, Roma, Napoli e Milan si stanno sfidando per Dybala, ma i nerazzurri, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, sono bloccati dalle cessioni in attacco, pur essendo in pole position per l’argentino. Chi non rimane a guardare è la Roma, che avrebbe deciso di accelerare i tempi e presentare una nuova offerta.

La Roma non aspetta, nuova offerta per Dybala da 6 milioni all’anno

La Roma non si arrende e rimanere appesa al sogno Paulo Dybala. L’Inter continua a essere il club davanti a tutti, ma la questione cessioni dà animo alle concorrenti come la Roma. I giallorossi infatti vorrebbero portare alla corte di Mourinho l’argentino e avrebbero deciso di premere sull’acceleratore.

Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘TYC Sport’, Cesar Luis Merlo, la società capitolina avrebbe avanzato un’offerta per Dybala da 6 milioni a stagione per quattro anni, quindi un totale di 24 milioni. Secondo il giornalista questa sarebbe l’unica offerta attualmente presente sulla scrivania dell’entourage dell’argentino, e con l’Inter non ci sarebbero contatti da un mese. Dunque l’accelerata della Roma potrebbe essere decisiva per il futuro della ‘Joya’.