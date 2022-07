La Juventus batte un altro colpo sul mercato dopo Di Maria e Pogba: sbarca a Torino Andrea Cambiaso dal Genoa, in corso le visite mediche

La Juventus accoglie anche Andrea Cambiaso dopo i super colpi Di Maria e Pogba, quest’ultimo presentato ieri pomeriggio in conferenza stampa.

Chiusa martedì la trattativa con il Genoa dopo che si è sbloccata la situazione inerente a Dragusin, che ha compiuto il percorso inverso. Ai grifoni anche un assegno cash, per un’operazione complessiva intorno ai 9 milioni di euro. Cambiaso questa mattina intorno alle 10 è arrivato al J-Medical per le consuete visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto quinquennale con la ‘Vecchia Signora‘. Primi autografi e selfie con i tifosi presenti per il nuovo acquisto dei bianconeri.

🎥 #Juventus – Visite mediche in corso al J-Medical per Andrea #Cambiaso: primi autografi e selfie per il giovane laterale proveniente dal #Genoa 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/6PULiz8lmu — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 13, 2022

Da decifrare nelle prossime settimane il futuro del giovane laterale classe 2000, che potrebbe subito partire con la formula del prestito. Sulle tracce di Cambiaso ci sono soprattutto Bologna e Salernitana.