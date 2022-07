Il Monza non ha alcuna intenzione di fermarsi sul calciomercato e ora tocca al bomber: i brianzoli credono davvero all’arrivo di Mauro Icardi

Mauro Icardi ha bisogno di poche presentazioni, soprattutto in Italia. Con la maglia della Sampdoria e poi dell’Inter, l’argentino ha dimostrato qualità indiscutibili e che l’hanno portato tra i migliori bomber del campionato.

In area di rigore è semplicemente letale, Maurito. O forse lo era, perché nelle ultime stagioni con la maglia del PSG qualcosa sembra essersi rotto. La concorrenza in attacco non è mancata, i gol sì e anche le presenze, soprattutto rispetto all’Inter dove, fino all’ultimo anno, è stato considerato uno dei calciatori più importanti. Per questo c’è chi crede che tornare in Italia non possa che essere la soluzione più corretta per Maurito e lo pensa soprattutto il Monza di Berlusconi e Galliani. È una trattativa che vi abbiamo raccontato fin dagli albori e che potrebbe presto entrare nelle sue fasi decisive.

Il Monza non molla Icardi: doppio incontro con Wanda

I brianzoli ci credono davvero e hanno tutta l’intenzione di riportare in Lombardia Icardi. A scriverlo è ‘RMC Sport’, che sottolinea come ci siano già stati due incontri tra il club neopromosso in Serie A e Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante. Vedremo se la trattativa avrà sviluppi positivi nelle prossime settimane: di certo, Galliani lo conosciamo e non ha alcuna voglia di mollare il colpo.