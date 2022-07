Milan, dalla Spagna: Luis Suarez ad un passo. Ma Galliani non molla

La svolta in attacco per il Milan potrebbe essere rappresentata da Luis Suarez: bomber a un passo. Ma c’è anche il Monza

La campagna trasferimenti del Milan continua con la ricerca di Paolo Maldini e della società rossonera di nuovi rinforzi per la rosa di Pioli. I rossoneri dopo la vittoria dello scudetto vogliono ripetersi e alzare il livello. Per farlo avranno bisogno degli innesti giusti, soprattutto in attacco, visto l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic.

Per rinforzare il reparto offensivo rossonero la svolta potrebbe arrivare da un bomber internazionale, ovvero Luis Suarez. Milan vicino all’attaccante uruguaiano, ma c’è sempre la concorrenza del Monza.

Milan, Suarez a un passo: Galliani non molla la presa

Luis Suarez potrebbe essere l’acquisto top a parametro zero del Milan. Il bomber uruguaiano dopo la nota vicenda con la Juventus, potrebbe finalmente sbarcare in Serie A. Secondo quanto riportato da ‘AS’, Luis Suarez sarebbe a un passo dalla firma con il Milan.

L’offerta dei rossoneri per il bomber sarebbe di 4 milioni a stagione più una somma per i diritti d’immagine. Sulle tracce del bomber ex Atletico Madrid e attualmente svincolato, ci sarebbe anche il Monza di Berlusconi, che non molla il sogno uruguaiano per l’attacco. Il Milan però secondo il portale spagnolo sarebbe in vantaggio e Suarez potrebbe diventare presto il nuovo bomber rossonero da affiancare a Olivier Giroud.