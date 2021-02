Tutti gli aggiornamenti e le notizie in diretta live dell’ultimo giorno di calciomercato invernale

Ultimo giorno di calciomercato invernale. Le squadre italiane avranno tempo fino a stasera per chiudere le trattative ancora in corso. Se il Milan sembra aver già completato la sua rosa, la Juventus continua i contatti col Sassuolo per Scamacca, mentre Inter e Roma potrebbero fare un tentativo finale per lo scambio Dzeko–Sanchez. Calciomercato.it segue da vicino e in diretta tutte le ultime trattative: il gong suonerà alle ore 20.

ORE 7.30 – La Juventus anche nella notte ha proseguito i contatti col Sassuolo per Scamacca: si lavora al prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.