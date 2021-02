Nicolas Nkoulou è al centro dei rumors di calciomercato Torino in uscita. Il Rennes punta il camerunese per rimpiazzare Rugani

E’ un ultimo giorno di mercato molto frizzante quello che chiude la sessione invernale. Come vi abbiamo raccontato, Daniele Rugani potrebbe interrompere il prestito con il Rennes per tornare alla Juventus che poi lo girerebbe a sua volta al Bologna, favorito sul Parma. Per rimpiazzarlo, il club francese ha messo gli occhi su Nicolas Nkoulou, difensore centrale camerunese classe 1990 in scadenza di contratto a giugno con il Torino. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, tuttavia, l’ex Lione e Marsiglia non ha intenzione di tornare in Ligue 1 per il momento. L’obiettivo è quello di conquistare un posto da titolare con mister Nicola e aiutare i granata a salvarsi prima di decidere la sua nuova squadra da svincolato in estate.