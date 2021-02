Calciomercato, Rugani al Bologna: manca l'accordo Juventus-Rennes

Manca l’accordo tra Juventus e Rennes per il definitivo via libera per il ritorno in Italia di Rugani. Le ultime

Si registra una frenata per il ritorno in Serie A di Daniele Rugani. Il Bologna resta comunque in pole per il difensore, con il Parma ancora in corsa, mentre il Torino è definitivamente tagliato fuori. Come raccolto da Calciomercato.it, manca ancora l’accordo tra Juventus e Rennes per liberare il giocatore dal prestito in Francia: il 26enne, infatti, si è trasferito nel club francese attraverso la formula del prestito oneroso per una cifra di 1.5 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Per liberare Rugani, il Rennes chiede così un indennizzo ai bianconeri. La trattativa è per il momento ferma e sono in corso valutazioni e riflessioni con il Bologna, mentre il Parma resta alla finestra pronto ad approfittare di un’eventuale fumata nera. Vi terremo aggiornati.