Il centrocampista è pronto a cambiare maglia sul calciomercato: operazione fatta per la Juventus. La trattativa si era surriscaldata ormai da giorni e ora sembra essere a un passo dalla conclusione. Visite mediche pronte per il calciatore

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 – Fumata bianca. Rolando Mandragora sarà un nuovo giocatore del Torino. Sistemati gli ultimi dettagli in mattinata e il calciatore è pronto a svolgere le visite mediche, come raccolto da Calciomercato.it, tra le 11.30 e le 12.00

ORE 10.35 – Il Torino è pronto a chiudere il colpo legato a Rolando Mandragora sul calciomercato. Il calciatore di proprietà della Juventus arriva dall’Udinese, dove non stava trovando lo spazio desiderato. Da giorni, i club lavoravano all’affare e nelle ultime ore è arrivata l’accelerazione per il colpo granata. Ieri vi abbiamo aggiornato sulla necessità di ottenere l’accordo definitivo e il via libera per il centrocampista da tutti i club coinvolti. Nuovi contatti in corso tra Juventus e Torino per limare le ultime differenze.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, accelerata per Mandragora: la formula

Calciomercato Juventus, Mandragora va al Torino: pronte le visite mediche

Rolando Mandragora sembra ormai pronto a intraprendere la nuova avventura con la maglia del Torino. Il centrocampista si trasferirà in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il calciatore è pronto a svolgere le visite mediche con i granata che dovrebbero rinforzare, dunque, il loro centrocampo con un profilo affidabile e di qualità. Poi si aggregherà al gruppo di Davide Nicola al Filadelfia. Fumata bianca a un passo per il colpo di mercato in Serie A.