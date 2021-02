Calciomercato Serie A, tentativo del Parma per Pellè! I dettagli

Il Parma, alla ricerca di un attaccante, ci prova per il ritorno di Graziano Pellè, attualmente svincolato

Il Parma prova a riportare in Italia Graziano Pellè. L’attaccante 35enne, reduce dall’esperienza in Cina allo Shandong Luneng, è già stato accostato anche a Inter e Juventus e sarebbe ora nel mirino del club emiliano. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Contatti in corso per una trattativa che potrà proseguire anche oltre le 20 di questa sera, dopo la chiusura del sessione invernale di calciomercato. Pellè, infatti, è attualmente svincolato e potrebbe tornare a vestire la maglia gialloblù a parametro zero. In ogni caso, per il Parma resta da monitorare anche il nome di Scamacca. Vi terremo aggiornati.