Ore decisive per Scamacca: il Parma in pressing sul giovane attaccante, cercato anche dalla Juventus

Il Parma spinge per Gianluca Scamacca. La dirigenza emiliana – presente allo Sheraton Hotel con il Ds Carli e il braccio destro Lucarelli – dopo Man e Zirkzee vuole regalare un altro attaccante a D’Aversa per rinforzare ulteriormente il pacchetto offensivo.

Calciomercato Juventus, il Parma piomba su Scamacca: i dettagli di CM.IT

Proseguono costanti i contatti con il Sassuolo per il centravanti attualmente in prestito al Genoa, con il Parma che sta spingendo per trovare un accordo con il club neroverde come raccolto da Calciomercato.it. Scamacca, a lungo nei radar della Juventus (che resta alla finestra) e nel mirino di altre compagini della massima serie, viene valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro dal Sassuolo, che apre alla cessione del nazionale Under 21 a titolo definitivo o con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Il Parma invece vorrebbe vincolare l’obbligo al raggiungimento della salvezza. Ore decisive per il futuro di Scamacca e per un possibile cambio di maglia del talento classe ’99 in questo rush finale del mercato invernale.