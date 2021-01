Graziano Pellè lascia lo Shandong Luneng e il campionato cinese. L’attaccante italiano è ufficialmente svincolato

La notizia era nell’aria ormai da giorni, adesso è ufficiale: Graziano Pellè lascia lo Shandong Luneng. Il club cinese ha annunciato che l’attaccante italiano non rinnoverà il contratto scaduto lo scorso 31 dicembre. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Alberti: “Pogba a gennaio? Molto difficile”

Il 35enne, già accostato a Juventus e Inter in vista del calciomercato invernale, diventa così svincolato ed è già libero di firmare con un altro club. L’ex Parma e Sampdoria è seguito da bianconeri e nerazzurri per il ruolo di riserva in attacco, e in particolare a Milano ritroverebbe Conte con il quale ha fatto bene in Nazionale. Staremo a vedere.