Niang potrebbe far ritorno in Italia. L’attaccante francese, accostato nei giorni scorsi al Genoa, è finito nel mirino del Bologna, che sta provando il doppio colpo dal Rennes

C’è l’Italia nel futuro di M’Baye Niang. L’attaccante classe 1994, con un passato al Milan e al Genoa, potrebbe lasciare il Rennes in queste ultime ore di calciomercato. Il giocatore è finito nel mirino proprio del Grifone, che ha pensato di riportalo in Serie A, ma la trattativa sembra essersi arenata. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Adesso, come riporta Sky Sport, a provarci è il Bologna. Sinisa Mihajlovic, che lo ha allenato in rossonero, potrebbe così finalmente avere il tanto atteso rinforzo in avanti. Dal Rennes, come raccontato, è pronto ad arrivare anche Daniele Rugani.