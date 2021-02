La Juventus è in trattativa con il Bologna per riportare in Italia Daniele Rugani. Il centrale italiano piace alla squadra di Mihajlovic ma anche al Torino

Non c’è solo il Torino sulle tracce di Daniele Rugani. Il club granata sta pensando di riportare in Italia il difensore oggi al Rennes, di proprietà della Juventus, ma non è l’unico. Il giocatore italiano classe 1994 è, infatti, un’idea last minute anche del Bologna di Sinisa Mihajlovic. I contatti con i bianconeri sono continui e l’affare potrebbe davvero andare in porto. Si sta lavorando per cercare uno sconto sul prestito.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

I rossoblu, sconfitti dal Milan nell’ultima gara di campionato, vogliono dunque un altro rinforzo in difesa dopo aver preso Soumaoro e l’ex Empoli potrebbe davvero essere l’idea giusta. Il Torino, però, non è ancora del tutto fuori dalla corsa. Queste ore faranno certamente chiarezza, con i felsinei che hanno effettuato il sorpasso. Il Bologna, fino alla fine, inoltre, cercherà di regalare un nuovo attaccante a Mihajlovic. Attenzione dunque ai rossoblu in questo ultimo giorno di calciomercato.