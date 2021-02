Rolando Mandragora è un nuovo acquisto del Torino. L’ex Juve ha lasciato l’Udinese ed è un nuovo rinforzo per Nicola

Tutto fatto per Rolando Mandragora al Torino. Nicola ha così il suo rinforzo a centrocampo. Il contratto del giocatore è stato depositato in Lega: la trattativa con la Juventus, che ha avuto la sua fumata bianca in mattinata, è andata in porto in prestito con obbligo di riscatto.

Torino protagonista del mercato dunque con gli acquisti di Mandragora e Sanabria.