Calciomercato Roma, summit per Dzeko: ecco quando

Calciomercato Roma, Dzeko verso la permanenza: l’agente Lucci e il ds Pinto si incontreranno per provare a ricomporre la frattura

Si conclude oggi una sessione di mercato diventata improvvisamente incandescente per la Roma negli ultimi giorni. L’incontro di giovedì tra Ausilio e Pinto per organizzare lo scambio tra Dzeko e Sanchez ha infiammato l’asse tra Milano e la Capitale. Nulla di fatto, tuttavia, per l’impossibilità di trovare una quadratura economica. Con la dura stoccata di Marotta sull’operato da parte degli agenti. Ora, al netto di un (difficile) possibile tentativo last minute per portare Dzeko all’Inter, tutto sembra andare verso la permanenza del bosniaco in giallorosso.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Roma-Verona, Fonseca: “Non dipendiamo da Dzeko! Dobbiamo avere la valigia pronta”

Calciomercato Roma, caso Dzeko: al lavoro per la pace

Ecco perché l’agente Alessandro Lucci e il ds giallorosso Tiago Pinto si incontreranno a breve per cercare di ricomporre almeno temporaneamente la frattura. Un incontro che forse potrebbe avvenire, secondo il ‘Corriere dello Sport’, già nella giornata di domani. Si cercherà un punto di incontro per una riconciliazione tra il giocatore e Fonseca, per arrivare almeno al termine della stagione. Dopodiché, anche sulla base di ciò che dirà il campo, si faranno altre valutazioni.