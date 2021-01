L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato prima della gara contro il Benevento: le parole del dirigente nerazzurro

Prima di Inter-Benevento, l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’: “Parole Maldini? Le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Posso dire che Lukaku non è una persona aggressiva. Lo spot visto non è in generale positivo per il mondo del calcio, credo che noi dirigenti abbiamo l’obbligo di educare i nostri tesserati per evitare certi comportamenti perché lo sport deve essere portatore di valori positivi. Deve essere debellato questo tipo di violenza verbale rappresenta un aspetto negativo di un mondo molto bello”.

DZEKO-SANCHEZ – “Gli agenti sono stati un po’ troppo audaci portando avanti una trattativa senza fare i conti con l’oste. Una trattative che si è chiusa prima ancora di iniziare. Se nel nostro gruppo ci sono giocatori scontenti, non vogliamo trattenerli: ad ora non c’è nessun caso, le linee guide societarie sono chiare, credo che questo sia il gruppo con cui chiuderemo la stagione”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Marotta smentisce rinnovo Lautaro Martinez

ERIKSEN – “In un grande club ci sono giocatori professionisti che devono rispondere alle indicazioni dell’allenatore. Un giocatore può giocare meno ma essere determinante. Anche Eriksen può avere un ruolo importante che giochi tanto o pochi”.

LAUTARO MARTINEZ– “Ora ci sono altri aspetti che vanno affrontati. Siamo in un momento difficoltà e stiamo cercando di superarle. L’aspetto dei contatti dei giocatori è secondario: c’è rispetto per i calciatori, abbiamo parlato con gli agenti ma è un problema che affronteremo più tardi, sapendo di poter contare su ottimi giocatori che sanno a loro volta di contare su una società molto seria”.