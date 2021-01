Calciomercato Inter, spunta il retroscena su una possibile cessione sfumata in questa sessione di gennaio: le ultime

Inter che è stata condizionata notevolmente in questa sessione di mercato invernale dalle difficoltà economiche per quanto riguarda il mercato in entrata. La poca liquidità, unita alla grande incertezza sul futuro societario, ha inibito possibili acquisti. Società che si è concentrata su eventuali uscite, che avrebbero potuto magari sbloccare gli innesti. Ma Eriksen, il principale indiziato a partire, è rimasto. E non è stato il solo.

Calciomercato Inter, Perisic ha detto no alla Bundesliga: il retroscena

Si è parlato infatti a lungo anche di una possibile partenza di Ivan Perisic. Il croato si è sempre disimpegnato bene quando impiegato, ma non è mai stato, come noto, in cima alle preferenze di Conte. L’esterno, tuttavia, secondo l’emittente tedesca ‘Sport 1’, avrebbe detto no a due proposte ricevute dalla Bundesliga. In particolare, avrebbero sondato il terreno con l’Inter il Borussia Dortmund (per un prestito di sei mesi) e l’Hertha Berlino. Ma nei suoi desideri, per una nuova avventura, ci sarebbero la Liga spagnola o la Premier League.