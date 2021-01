Accostato per lungo tempo anche a top club italiani come Juventus e Inter, Olivier Giroud ha preso la propria decisione in merito al futuro

Sia la Juventus che l’Inter sono alla ricerca di un attaccante in grado di completare il reparto offensivo di Pirlo e Conte. Tanti i nomi circolati nell’ultima sessione di calciomercato, tra cui anche il francese del Chelsea, Olivier Giroud. L’esperto centravanti dei ‘Blues’ ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 e non ha rinnovato con il club londinese che negli ultimi giorni ha anche cambiato guida tecnica passando da Lampard a Tuchel. Aria quindi di novità a ‘Stamford Bridge’ che pare aver convinto il bomber a non cambiare maglia in questo mercato invernale.

Calciomercato, Giroud ha deciso: resta ancora al Chelsea

Esattamente come un anno fa Giroud ha tante papabili offerte da Inghilterra, Italia, Spagna e anche in Francia, ed ha quindi riflettuto attentamente sul proprio futuro. Secondo quanto sottolineato da ‘Le10sport.com’ l’attaccante ha però deciso di non partire questo inverno nonostante l’accordo in scadenza e la voglia di giocare di più. L’arrivo di Thomas Tuchel avrebbe potuto incoraggiarlo a fare le valige ma Giroud preferisce giocarsi le sue carte. A contratto scaduto, la prossima estate, sceglierà poi la prossima destinazione con le big di Serie A pronte eventualmente a farci un pensierino.