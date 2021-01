CMIT | Calciomercato Juventus, novità per Giroud: cifre e dettagli

La Juventus resta concentrata sul calciomercato, con la chiara intenzione di mettere a segno il colpo in attacco. La pista Olivier Giroud resta valida per i bianconeri: ecco le ultime

Gianluca Scamacca resta nel mirino, ma senza mollare Olivier Giroud. Le strategie di calciomercato della Juventus sono chiare e definite da tempo e anche Fabio Paratici ha aggiornato a riguardo nelle ultime ore. Nei prossimi giorni, i bianconeri si dedicheranno ancora alle due trattative parallele con l’obiettivo di consegnare presto ad Andrea Pirlo una valida e pronta alternativa in attacco. Il classe ’99 piace e non poco. Negli scorsi giorni vi abbiamo riportato le condizioni per il suo arrivo a Torino. l’allenatore lombardo preferirebbe un giocatore più esperto e possibilmente abituato ai palcoscenici più importanti.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, arriva la beffa per il colpo Gomez

Calciomercato Juventus, gli aggiornamenti sulla pista Giroud: le cifre

La punta francese vuole un contratto di 18 mesi. Chiede 2 milioni fino a giugno 2021 e poi 4 per l’anno successivo. Il Chelsea resta rigido sulla sua posizione e fa fatica a pensare di privarsi della punta. Rappresenta, infatti, un elemento importante per la rosa dei Blues e quando entra in campo riesce a garantire un ottimo contributo, facendo la differenza. Vedremo se la Juventus riuscirà a far quadrare i conti e a portare a buon fine la trattativa o se dovrà puntare altri profili.