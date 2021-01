Per il calciomercato Juventus e Inter arriva la beffa per il colpo Gomez; ultime e dettagli

Niente Italia per il Papu Gomez. In uscita dall’Atalanta, il giocatore sembra diretto all’estero. Decisiva, in tal senso, la volontà dei bergamaschi di non cederlo a dirette rivali se non per cifre importanti: 13 milioni di euro la richiesta. Così, riporta ‘Tuttosport’, in Italia non ci sono club pronti a soddisfare le esose richieste atalantine.

Oltre all’Inter e alle altre big, Gomez piace anche alla Juventus, che però non ha mosso passi concreti. Le resistenze di Percassi lo spingono quindi sempre più verso le società straniere.