Alla CMIT TV l’intervento di Fabrizio Biasin, che ha commentato il momento dell’Inter tra campo e mercato: da Conte a Gomez ed Eriksen

Una domenica non positiva per l’Inter, che con la Roma ha visto sfumare nel finale una vittoria preziosa, con il Milan che si è allontanato. Alla CMIT TV il commento di Fabrizio Biasin, che non ha risparmiato critiche a Conte. “Per una volta si può dire senza aver paura di sbagliare che ieri Conte ha sbagliato – ha spiegato – Ha messo in campo una bella squadra e poi ha rovinato un po’ tutto con i cambi. Se tu togli Lautaro e Hakimi per Kolarov e Perisic… Io penso che Fonseca quando ha visto queste sostituzioni ha pensato: ‘Ok, grazie Conte'”.

Biasin si è poi soffermato sul mercato nerazzurro: “Un voto al mercato di Conte? A me non piace tanto dividere le cose. Effettivamente il mercato nerazzurro, Kolarov e Vidal in particolare, è insufficiente. Dal cileno ci si aspetta molto di più. Se devo dare un voto in questo momento è un 5 e anche un po’ generoso”. Sui prossimi movimenti in uscita e in entrata, scetticismo sul futuro di Eriksen e Gomez: “Sul danese dico che ci sono tantissime possibilità che rimanga a gennaio perché nessuno ha i soldi per portarlo via, al limite va in prestito. Gomez? Percassi giustamente, e sottolineo giustamente, vuole qualcosa come 10 milioni. Credo che in questo momento ci siano poche speranze di vederlo all’Inter o altrove, ma aspettiamo, secondo me alla fine una soluzione si trova”.