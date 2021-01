Calciomercato Juventus, Paratici: “Aspettiamo l’occasione. Rosa già completa”

Paratici ha commentato la sfida tra Inter e Juventus, fondamentale in chiave Scudetto, toccando i parecchi intrecci degli ex in campo

Fabio Paratici ha parlato a pochi minuti dalla gara con l’Inter ai microfoni di ‘SkySport’ toccando anche i temi caldi di calciomercato, tra cui il possibile arrivo di un attaccante. Tra i nomi caldi sicuramente quello di Scamacca del Genoa: “Aspettiamo e cerchiamo l’opportunità. Non crediamo di avere particolarmente bisogno, siamo completi, quindi se ci sarà l’occasione logicamente la coglieremo, ma in questo momento preferiamo aspettare. Sappiamo di avere una rosa competitiva e non c’è fretta di fare nulla”.

Paratici: “Aspettiamo l’occasione. Rosa già completa”

Inevitabile anche un pensiero più profondo su Antonio Conte, ex allenatore della Juventus: “È un grande allenatore e ha fatto la storia di questo club. Prima da calciatore e poi da allenatore: gli vogliamo bene come allenatore e come persona. Sono stati anni fantastici, ma adesso che allena l’Inter noi vogliamo fare meglio di lui, così come sappiamo che capiterà anche per lui”.

Tra gli ex in campo ci sarà Vidal, mentre fuori dal campo, a Milano, è arrivato Mandzukic: “Vidal è un grandissimo giocatore, ha dato tanto alla Juventus. Le stagioni passano e si va avanti. Su Mandzukic dico che sono contento perché torna in un calcio che gli compete. Lui è competitivo e sapevo che sarebbe tornato in Europa”.

“Per quanto riguarda stasera abbiamo parlato di Conte, di Vidal e di Mandzukic: sto pensando che sono passati tanti grandi giocatori e allenatori da qui e io a livello personale e a livello professionale ringrazio tutto quello che hanno dato. Però la vita va avanti e si cerca di fare sempre meglio”.