Inter-Juventus, quattro giocatori in diffida per Pirlo | Supercoppa a rischio

La Juventus questa sera contro l’Inter avrà quattro giocatori diffidati: Pirlo rischia di avere diverse assenze per la finale di Supercoppa

I pensieri di Andrea Pirlo sono tutti focalizzati sul Derby d’Italia, che andrà in scena questa sera al ‘Meazza’. La sfida fra Inter e Juventus ha sempre un sapore speciale e quest’anno potrebbe avere avere una valenza determinante in chiave scudetto, con il Milan spettatrice interessata. Nonostante l’importanza del match, però, il tecnico bresciano deve fare i conti con i prossimi impegni dei bianconeri: mercoledì, infatti, c’è la Supercoppa italiana contro il Napoli ed i giocatori in diffida sono ben quattro.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Come da regolamento, se un giocatore diffidato dovesse essere ammonito nel corso del match di campionato contro l’Inter dovrà scontare la squalifica proprio nella Supercoppa. I giocatori della Juventus che questa sera si presentano a ‘San Siro’ con questa spada di Damocle sulla propria testa sono ben quattro: Danilo, Kulusevski, Rabiot e Bentancur. Il rischio di non essere a disposizione per la sfida con il Napoli è concreto, specialmente per i due centrocampisti che hanno il cartellino giallo facile.