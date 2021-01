Calciomercato Juventus, bianconeri sempre alla ricerca di un bomber di scorta: ecco il nome nuovo per Paratici dalla Liga

Ultime due settimane di mercato in cui la Juventus cercherà di farsi spazio per un attaccante di riserva per aumentare le rotazioni a disposizione di Andrea Pirlo. Come anticipato da Calciomercato.it, la Juventus spinge forte su Scamacca e cerca di convincere il Sassuolo con una operazione complessa e magari dai termini economici ‘alla Morata’. Ma non è l’unico nome che Paratici sta valutando. E se Milik si allontana, ecco che dalla Spagna spunta un altro nome per la prima linea bianconera.

Calciomercato Juventus, assalto a Willian José per il bomber di scorta

Secondo ‘Tuttosport’, infatti, starebbero crescendo le quotazioni di Willian José. In possesso di doppio passaporto, brasiliano e spagnolo, l’attaccante 29enne potrebbe lasciare la Real Sociedad in prestito. I baschi infatti puntano all’acquisto di Carlos Fernandez del Siviglia e devono fargli spazio in rosa, accettando anche una situazione temporanea con i bianconeri. Il centravanti ha segnato quattro gol in questa stagione, uno contro il Napoli in Europa League, e risponderebbe perfettamente all’identikit voluto da Pirlo per caratteristiche fisiche e tecniche.