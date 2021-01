La Juventus tiene gli occhi puntati sui migliori giovani in giro per il mondo. I bianconeri sarebbero pronti a sbaragliare la concorrenza per il talento del Santos

Il nuovo progetto della Juventus, iniziato la scorsa estate con l’arrivo di Pirlo in panchina, passa anche dal ringiovanimento della rosa, con Paratici e soci a caccia dei migliori talenti. Tra profili più interessanti c’è il fenomenale Kaio Jorge, attaccante classe 2002 in forza al Santos che ha da poco raggiunto peraltro la finale di Copa Libertadores nella quale affronterà il Palmeiras. Il 18enne brasiliano ha ampi margini di miglioramento e ha già fatto intravedere sprazzi di un talento cristallino che la Juventus, e non solo, sta osservando. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, affondo per Kaio Jorge: le cifre

Cercato in Spagna nel recente passato anche dal Real Madrid, particolarmente incline ad operazioni del genere come dimostrano i casi Vinicius e Rodrygo, Jorge però è finito fortemente sotto la lente di ingrandimento della Juventus. Stando a quanto sottolineato da ‘Don Balon’ il suo arrivo in Serie A potrebbe avvenire prima dell’ultima giornata di mercato invernale, qualora le squadre riuscissero a raggiungere un accordo economico. La sua clausola rescissoria ammonta a 50 milioni di euro, ma le pretese del Santos potrebbero essere ridimensionate dal Covid. Il club di Agnelli infatti mette sul piatto un trasferimento con opzione di acquisto obbligatoria in estate per 30 milioni di euro, utile a sbaragliare completamente la concorrenza. L’offerta non convince ancora del tutto la società verdeoro ma pone comunque la Juventus in una posizione di vantaggio e pole position rispetto al Real vista anche la volontà di Kaio Jorge di giocare con Ronaldo e Dybala.