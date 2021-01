Jorge Mendes lavora per portare Nuno Espirito Santo sulla panchina di un top-club: tra le squadre considerate c’è anche la Juventus

Alla quarta stagione sulla panchina del Wolverhampton, Nuno Espirito Santo si sta consacrando come uno dei più apprezzati tecnici del panorama inglese e non solo. Nel giro di poche stagioni ha portato i Wolves dalla Championship (Serie B inglese) all’Europa League: un enorme salto di qualità. Alle spalle una struttura solida che può contare sul solido appoggio di Jorge Mendes. L’agente portoghese infatti ha portato molti dei suoi assistiti al club arancio-nero, tra cui lo stesso allenatore.

Stando però a quanto riferito dal ‘Sun’, Mendes ora sta lavorando per portare il manager nato a Sao Tome sulla panchina di un top club europeo. Lo stesso tecnico ex Porto vorrebbe fare un salto di qualità. In passato aveva avuto contatti con l’Arsenal, ma gli ultimi risultati hanno salvato (almeno per il momento) Mikel Arteta. La priorità è restare in Inghilterra e guidare una big di Premier, ma se non si dovesse liberare una squadra che disputa la Champions League, il tecnico valuterebbe anche offerte dall’estero.

Calciomercato Juventus, Mendes può portare Espirito Santo

E il tabloid inglese sottolinea come queste offerte dall’estero potrebbero arrivare dalla Liga e dalla Serie A. In particolare dal Barcellona, dove il futuro di Koeman è già in bilico visto un inizio di stagione tutt’altro che brillante e dalla Juventus. Il club bianconero ha deciso di puntare con decisione su Andrea Pirlo, ma stando alle voci provenienti da Oltremanica, se la stagione non dovesse andare per il verso giusto potrebbe rivedere i propri piani e dare una chance al tecnico portoghese.