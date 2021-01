Juventus a caccia del quarto attaccante: in pole c’è Scamacca, ma torna di moda anche la pista Giroud

A caccia di quel vice-Morata che tanto manca nella rosa di Andrea Pirlo. La Juventus continua a sondare il terreno in cerca di un attaccante. I profili valutati sono diversi e si studia con attenzione un colpo che possa arrivare anche nelle ultime ore di mercato.

Nonostante le parole del ds Marroccu, Gianluca Scamacca resta in pole position. Il giovane attaccante di proprietà del Sassuolo è in cima alla lista di Fabio Paratici, che è in continuo contatto con il Sassuolo, proprietario del cartellino. Cartellino che viene valutato 25 milioni di euro, con gli emiliani disposti a cederlo in prestito biennale, ma sia il giocatore che il club neroverde vorrebbero garanzie sul riscatto futuro.

Calciomercato Juventus, Scamacca in pole | Giroud torna di moda

Con la pista Milik destinata a sfumare, visto che il polacco sembra sempre più vicino all’Olympique Marsiglia, che è ad un passo dall’accordo con il Napoli, la Juventus vira su altri obiettivi. ‘Tuttosport’ sottolinea come Scamacca sia appunto il primo nome. Il giovane attaccante dell’under-21 è valutato 25 milioni, ma può partire in prestito. Attenzione però ad altri profili: su tutti Olivier Giroud. Il francese è intrigato dal progetto Juventus, ma vorrebbe un contratto di almeno un anno e mezzo. Il giocatore però sta pensando se lasciare il Chelsea ora o a fine stagione, esplorando il mercato da svincolato.

Oltre a queste due ipotesi, sono altri poi i nomi al vaglio della dirigenza bianconera: dalle voci su Piatek ad altri profili low-cost sullo sfondo, come Pelle, svincolato dopo l’esperienza cinese e Fernando Llorente, anche lui in uscita dal Napoli.