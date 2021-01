Niente Schuurs per la Juventus. Il giovanissimo difensore dell’Ajax ha infatti appena rinnovato il proprio contratto con gli olandesi

La Juventus di Andrea Pirlo ha la necessità di andare a ringiovanire e rinnovare il reparto difensivo ed in particolar modo la zona centrale. L’età che avanza e i problemi fisici galoppanti stanno infatti condizionando da tempo la stagione di Bonucci, e soprattutto Giorgio Chiellini, due dei pilastri della Juve vincente del recente passato. Al netto del talentuoso de Ligt la retroguardia presenta poi un Demiral spesso infortunato ed a caccia della giusta continuità. Per queste ragioni i bianconeri cercano un nuovo centrale giovane e di talento da regalare a Pirlo e che possa raccogliere l’eredità dei due veterani. Nei mesi scorsi si era parlato anche di Perr Schuurs. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Schuurs rinnova ufficialmente con l’Ajax

Perr Schuurs è un difensore centrale classe 1999, di proprietà dell’Ajax, che sta disputando una grande stagione con i ‘Lancieri’. Seguito da diversi top club europei, tra cui la stessa Juventus, ed assistito dal solito Mino Raiola, ha però deciso di rinnovare il proprio contratto con il club olandese che oggi pomeriggio ha ufficialmente allungato il rapporto fino al 2025: “L’Ajax e Perr Schuurs hanno raggiunto un accordo sulla proroga del suo contratto. Il nuovo accordo con il difensore centrale durerà fino al 30 giugno 2025”.