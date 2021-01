Napoli, ESCLUSIVO: accordo ad un passo col Marsiglia per Milik

Vicinissimo l’accordo tra il Napoli ed l’Olympique Marsiglia per Milik: i due club hanno trovato un accordo per circa 13 milioni

La lunga telenovela legata ad Arek Milik sembra esser ad un passo dalla conclusione: come vi abbiamo svelato qui, quella francese è l’unica pista possibile per consentire alla punta polacca di poter giocare subito in un club importante e non perdere l’Europeo. Quello che è sempre mancato, anche con l’Atletico Madrid è stato l’accordo con il Napoli: il club azzurro ha assunto una posizione di forza per dimostrare non solo a Milik che trattare per il rinnovo è un conto, assumere posizioni apodittiche è un altro.

La svolta è arrivata nelle ultime ore, con la società transalpina che ha trovato le giuste argomentazioni per avvicinarsi tanto al Napoli e mettere la strada fortemente in discesa. Merito anche del lavoro svolto dal ds Giuntoli che ha portato avanti una lunga mediazione per ottenere quello che sembra esser un risultato sempre più vicino.

Le condizioni dell’accordo tra Napoli e Marsiglia

Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, il Napoli ha siglando l’accordo per la cessione di Milik al Marsiglia sulla base di queste condizioni: la punta si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto. Milik, essendo un calciatore a scadenza, sottoscriverà un rinnovo “tecnico” con il Napoli da 4 milioni, lo stesso ingaggio che percepirà in Francia.

A metà della prossima settimana si punta alla chiusura sulla scorta di un Napoli che potrà percepire dalla vendita della prossima stagione 8 milioni subito e circa 5 milioni di bonus, per un totale di 13 milioni per le casse del club azzurro. Si lavora ancora su questi bonus, ma anche su un altro dettaglio importante, quello della percentuale di futura rivendita che il Napoli vorrebbe vicina al 30% mentre il Marsiglia vorrebbe abbassare attorno al 20%. Nuovi contatti tra le parti dovrebbero chiudere, a breve, anche questo nuovo aspetto della trattativa.