Calciomercato, Milik al Marsiglia: gli aggiornamenti sulla trattativa

Milik vuole tornare in campo quanto prima: il Marsiglia avanza, ma la trattativa col Napoli è ancora complessa

Arkadiusz Milik freme. Vuole tornare a sentirsi calciatore, conquistare l’Europeo sul campo (e non solo grazie alla stima del ct Brzeczek) e lasciare Napoli, diventata ormai una prigione dorata, quanto prima. La fretta di Simeone ha fatto saltare, come anticipato da Calciomercato.it, la trattativa con l’Atletico Madrid, primo club a farsi vivo per gennaio.

L’unica via d’uscita attualmente disponibile resta il Marsiglia, col quale c’è già un’intesa economica per un contratto da circa 4 milioni di euro netti e la garanzia che Villas-Boas punterebbe immediatamente su di lui, senza eccessivi tempi d’adattamento. Manca, però, tutto il resto.

Calciomercato, Milik al Marsiglia: la trattativa col Napoli

Va convinto innanzitutto il Napoli. De Laurentiis continua a chiedere 15 milioni di euro netti, mentre l’offerta francese, bonus compresi, arriva massimo ai 10. Un ostacolo che, col passare dei giorni, sarebbe anche superabile, ma il cammino verso la fumata bianca ne prevede altri.

Gli azzurri, ad esempio, potrebbero chiedere di includere nell’accordo l’impegno, da parte del Marsiglia, di non rivendere il giocatore in Serie A. E Milik, inoltre, per quanto abbia messo davanti a tutto la voglia di tornare a giocare, sa che l’occasione di approdare in un top club a giugno c’è ancora, e vorrebbe lasciarle uno spiraglio.

Juventus, Roma, Atletico Madrid e varie squadre della Premier League sono pronte ad ingaggiarlo, ma a quel punto abbandonare la Francia, dove le clausole rescissorie non sono consentite, non sarebbe semplice. La strada verso la chiusura dell’affare, dunque, resta ancora in salita, ma le parti intensificheranno i contatti a partire dalla settimana prossima. Milik ha bisogno di lasciare Napoli subito. E non vuole altre brutte sorprese.